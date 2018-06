Krailling (dpa) - Einen Tag nach dem grausamen Mord an zwei kleinen Mädchen in Krailling bei München fehlt vom Täter weiter jede Spur. Auch beim Motiv tappt die Polizei völlig im Dunkeln. Fest steht inzwischen nur: Chiara und Sharon wurden erstochen und erschlagen. Das ist das vorläufige Ergebnis der Obduktion. Es seien vielfältige Gewalteinwirkungen an den beiden Opfern festgestellt worden, sagte Oberstaatsanwältin Andrea Titz. Die Mutter und ihr Freund waren am frühen Morgen nach Hause gekommen und hatten die leblosen Kinder gefunden.

