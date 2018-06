Offenbach (dpa) - Heute ziehen im Norden und Osten dichte Wolken durch, aus denen es zeitweise leicht regnet. In den anderen Gebieten ist es teilweise heiter und es bleibt trocken.

Nordöstlich der Elbe werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gerade mal 6 bis 10, sonst 10 bis 16, im Süden und Westen 16 bis 21 Grad erreicht. Der West- bis Nordwestwind weht im Nordosten teils mäßig, sonst nur schwach.

In der Nacht zum Samstag überwiegt wolkiger Himmel und die leichten Niederschläge kommen bis in die Mitte voran. Die Tiefsttemperatur liegt zwischen plus 6 Grad im Südwesten und minus 1 Grad im Nordosten.