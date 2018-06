Inhalt Seite 1 — Massenprotest gegen Atomkraft - Koalition streitet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Angesichts des drohenden Super-GAUs in Japan haben mehr als 200 000 Menschen gegen Atomkraft in Deutschland demonstriert. In den vier größten Städten Berlin, Hamburg, München und Köln forderten jeweils zehntausende einen sofortigen Atomausstieg.

Die Veranstalter sprachen von 250 000 Teilnehmern - mehr, als sie erwartet hatten. In der Koalition wächst unterdessen der Unmut über das Atommoratorium von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

In Berlin zogen die Demonstranten wie in den anderen Orten unter dem Motto «Fukushima mahnt: Alle AKWs abschalten» durch die Innenstadt. Die Polizei sprach von rund 100 000 Teilnehmern, die Veranstalter von 120 000. Sie schwenkten Transparente mit Aufschriften wie «Atomkraft zerstört Leben» oder «Fukushima ist überall». Mit einer Schweigeminute gedachten die Teilnehmer in allen Städten der Opfer von Erdbeben und Tsunami in Japan.

DGB-Chef Michael Sommer sagte vor der Menge in der Hauptstadt mit Blick auf die Atom-Lobbyisten: «Wir haben genug von den Lügen, den Beschwichtigungen, den Verharmlosungen.» Jetzt müssen ein rascher Umstieg auf erneuerbare Energien kommen. «Die Lichter werden nicht ausgehen, wenn es in Deutschland keine Atomkraftwerke mehr gibt.»

SPD-Chef Sigmar Gabriel kritisierte am Rande der Demonstration den Atomkurs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU): «Die Menschen in Deutschland (...) haben die Nase voll von den wahltaktischen Spielchen von Union und FDP.» Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin erklärte: «Wir demonstrieren dafür, dass die alten Atomkraftwerke entschädigungslos abgeschaltet werden und die Laufzeitverlängerung zurückgenommen wird.»

Für diesen Sonntag sagen Umfragen Grünen und SPD bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Erfolge voraus. Die Atompolitik stand im Wahlkampf zuletzt im Fokus.

Auf dem übervollen Hamburger Rathausmarkt zählte die Polizei mehr als 40 000 Menschen, die Veranstalter 50 000. «Man spürt die Energie und die Wut bei den Leuten», sagte der Sprecher der Anti-Atom-Initiative Ausgestrahlt, Jochen Stay. Vor einer Filiale des Energiekonzerns Vattenfall skandierten die Demonstranten - teils in Schutzanzügen und mit Mundschutz - «Vattenfall abschalten».