Kaiserslautern (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt mit Holger Badstuber und Dennis Aogo in der Abwehrkette gegen Kasachstan an. Das Duo besetzt beim EM-Qualifikationsspiel in Kaiserslautern die bis zuletzt vakanten Positionen.

Bundestrainer Joachim Löw vertraut damit den Spielern, die auch beim 1:1 im Februar gegen Italien in der Startelf standen. Vor Torwart Manuel Neuer komplettieren Philipp Lahm und Per Mertesacker die Defensive. Das Mittelfeld gleicht der WM-Formation mit Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Thomas Müller, Mesut Özil und Lukas Podolski. Einzige Spitze ist in seiner alten Heimat wie angekündigt Miroslav Klose.

Die deutsche Aufstellung: Neuer - Lahm, Mertesacker, Badstuber, Aogo - Khedira, Schweinsteiger - Müller, Özil, Podolski - Klose