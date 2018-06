Tripolis (dpa) - Die Aufständischen in Libyen haben nach Medienberichten die strategisch wichtige Stadt Adschdabija eingenommen. Das berichtete ein BBC-Reporter am Schauplatz des Geschehens. Die Angriffe der westlichen Militärallianz auf Truppen von Machthaber Gaddafi in der Nacht zuvor hätten das Vorrücken der Aufständischen ermöglicht. Diese würden nun die Stadt nach eventuell zurückgelassenen Soldaten und Heckenschützen der Gaddafi-Truppen durchsuchen. Adschdabija war seit Beginn der westlichen Militäroperationen vor einer Woche umkämpft.

