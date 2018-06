Berlin (dpa) - Tausende Menschen haben sich in mehreren deutschen Großstädten zu Massendemonstrationen gegen die Atomkraft versammelt. In Berlin, Hamburg, Köln und München forderten sie auf Kundgebungen das Abschalten aller Atomkraftwerke. Redner warnten, die Technik sei nicht beherrschbar. Auch Kirchen, Gewerkschaften und Oppositionsparteien unterstützten die Proteste. In der Koalition wird der Unmut über das Atommoratorium größer. Mehrere Politiker sprachen im «Spiegel» von einer«Hauruck-Entscheidung».

