Berlin (dpa) - Zehntausende Menschen werden heute Mittag angesichts der Katastrophe von Fukushima zu Anti-Atom-Demonstrationen erwartet. Sie finden in Berlin, Hamburg, München und Köln statt, unter dem Motto «Fukushima mahnt: Alle AKWs abschalten». Auch Gewerkschaften, die Oppositionsparteien und Kirchen unterstützen die Proteste. Um 14.15 Uhr soll es eine bundesweite Schweigeminute für die Erdbeben-Opfer in Japan geben. Die Teilnehmer wollen am Tag vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Druck auf die Bundesregierung für eine Kehrtwende in der Atompolitik machen.

