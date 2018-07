Cardiff (dpa) - England hat in seiner EM-Qualifikationsgruppe die Tabellenführung übernommen. Die «Three Lions» feierten in Wales einen 2:0-Auswärtssieg. Mit zehn Zählern schob sich das Team um Trainer Fabio Capello dank der besseren Tordifferenz am punktgleichen Kontrahenten aus Montenegro vorbei. Frank Lampard und Darren Bent stellten in Cardiff die Weichen früh auf Sieg für die englische Fußball-Nationalmannschaft. Wales bleibt nach vier Niederlagen in vier Qualifikationsspielen für die Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine abgeschlagenes Schlusslicht der Gruppe G.

