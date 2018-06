Berlin (dpa) - Die EM 2012 ist für die deutschen Trainer Lothar Matthäus und Ottmar Hitzfeld in weite Ferne gerückt. Die vom früheren DFB-Kapitän Matthäus trainierten Bulgaren und die Schweizer Fußball- Nationalmannschaft unter Coach Hitzfeld trennten sich in Sofia 0:0. Beide Teams verpassten damit den so dringend benötigten Sieg und haben auf dem Weg zur EM in Polen und der Ukraine den vielleicht vorentscheidenden Rückschlag kassiert. Hinter Montenegro und Tabellenführer England rangieren die Schweiz und Bulgarien mit je vier Punkten auf den Plätzen drei und vier der Gruppe G.

