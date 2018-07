Stuttgart/Mainz (dpa) - Desaster für Schwarz-Gelb, Triumph für die Grünen: Im Südwesten verliert die CDU nach 58 Jahren die Macht. Die Grünen ziehen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz in die Regierung ein - und stellen in Stuttgart sogar den ersten Ministerpräsidenten. Kurt Beck wird weiter an Rhein und Mosel regieren.

