[6:22] +++ Strahlung in Fukushima millionenfach erhöht +++

Neue Schreckensmeldung aus Japan: Die Strahlung in Reaktorblock 2 des Atomkraftwerks Fukushima ist zehn Millionen Mal höher als Normal.

[6:11] +++ Kaiser zeigt Solidarität mit Katastrophenopfern +++

Der japanische Kaiser steht seinen Landsleuten in der größten Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg mit rührenden Gesten der Solidarität bei. Der 77-jährige Tenno Akihito und seine Frau Michiko ließen Baderäume für Bedienstete in ihrer kaiserlichen Villa im ostjapanischen Ort Nasu für Opfer des Erdbebens und Tsunamis öffnen. Erste Obdachlose aus der Krisenregion konnten so endlich wieder ein heißes Bad nehmen.

[4:41] +++ Angst vor Strahlung: Chinese will ausgewiesen werden +++

Aus Angst vor der radioaktiven Strahlung aus Fukushima stellt sich ein in Japan untergetauchter Chinese den Behörden. Er wolle nach China ausgewiesen werden, teilt die Polizei in der südwestlichen Stadt Nagasaki mit.

[4:39] Kühlwasser-Versorgung in Fukushima wird ausgebaut =