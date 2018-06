Inhalt Seite 1 — Auf EM-Expressweg: Neuer Test - Ärger über Pfiffe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kaiserslautern (dpa) - Joachim Löw bleibt mit seinen Seriensiegern auf dem Expressweg zur Fußball-EM - jetzt kann der Bundestrainer in aller Ruhe die nächsten Kandidaten für die Titelmission 2012 testen.

Mit der optimalen Anzahl von 15 Punkten aus fünf Qualifikationsspielen im Gepäck zog die Nationalmannschaft nun nach Düsseldorf weiter. Am Dienstag steht im benachbarten Mönchengladbach das Freundschaftsspiel gegen die «Socceroos» aus dem fernen Australien auf dem Programm. «Wir haben die maximale Punktausbeute, haben 17 Tore erzielt. Das Soll ist mehr als erfüllt», erklärte der Bundestrainer nach dem deutlichen 4:0-Sieg im EM-Ausscheidungsspiel gegen Kasachstan in Kaiserslautern.

Schon beim nächsten Doppelspieltag Anfang Juni in Österreich und Aserbaidschan könnte für den WM-Dritten Deutschland das EM-Ticket perfekt sein. Dafür müsste bei eigenen Siegen in der Gruppe A die Türkei gegen die anderen Verfolger Belgien und Österreich remis spielen. Manager Oliver Bierhoff ist auf der Suche nach dem EM-Quartier schon weit: Es wird in Polen liegen, nicht in der Ukraine.

Löw plant erst einmal für den Test gegen Asien-Vizemeister Australien. «Da können wir ein bisschen variieren und einige Dinge verändern», kündigte der 51-Jährige an. Das Real-Duo Mesut Özil und Sami Khedira darf sich angesichts der weiteren hohen Belastung in Madrid eine Erholungspause gönnen. Am Sonntag entschied Löw, auch auf Kapitän Philipp Lahm zu verzichten. Mats Hummels (Dortmund) und André Schürrle (Mainz) bekamen bereits die Startelf-Garantie.

Weitere Änderungen sind möglich: Der Wolfsburger Arne Friedrich hatte schon gegen Kasachstan auf sein DFB-Comeback gehofft. Im Tor lässt Löw bei Freundschaftsspielen auch gern rotieren, der Bremer Tim Wiese steht für seinen vierten DFB-Einsatz bereit. Und vom Dortmunder Linksverteidiger Marcel Schmelzer als Alternative für den Hamburger Dennis Aogo erwartet Löw, «dass er einen Schritt weiter kommt».

Am Sonntag hatte sich im Lager des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auch der Ärger über die Pfiffe einiger Fans in Kaiserslautern wieder abgeschwächt. «Man muss die Fans immer akzeptieren», erklärte Lahm zu den Unmutsbekundungen des Publikums, das sich von Özil und Co. im mit 47 849 Zuschauern ausverkauften Fritz-Walter-Stadion auch in Hälfte zwei noch mehr Esprit und noch einige Tore mehr gewünscht hätte.

«Ich finde es nicht fair gegen den einzelnen Spieler und die Mannschaft», sagte Mittelmann Khedira, der wie Özil und Lahm nicht mehr mit dem Bus nach Düsseldorf fuhr, sondern den von Löw verordneten Kurzurlaub zu einem Heimatbesuch bei der Familie nutzte.