München (dpa) - «Der Graf», Sänger der gerade mit drei Echos ausgezeichneten Erfolgsband «Unheilig», ist frommer als gedacht. «Vor jedem Auftritt habe ich starkes Lampenfieber, Angst, vor das Publikum zu treten», sagte er dem Nachrichtenmagazin «Focus».

«Dann bete ich. Nicht mit Kniefall - sondern in einem stillen Gespräch, in dem ich um Kraft bitte. Gott kann es nicht regeln, aber er ist bei mir. Mit dem Gefühl gehe ich auf die Bühne, die Leute applaudieren, und die Angst ist vorbei», sagte er. Seine Band habe er «Unheilig» genannt, weil er seinen Glauben frei ausübe. Damit wolle er aber nicht die Kirche kritisieren. «Ich habe mit keiner Religion ein Problem. Aber ich brauche sie nicht mit all ihren Regeln und Ritualen. Wie ich richtig bete, sagt mir mein Herz. ... Gott ist mein Bauchgefühl, das mir zeigt, welchen Weg ich gehen soll.»