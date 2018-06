Salt Lake City (dpa) - Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA auch auswärts aufgetrumpft. Dank eines furiosen Schlussviertels (36:17) feierte das Team von Dirk Nowitzki einen klaren 94:77-Erfolg bei den Utah Jazz.

Nowitzki war mit 19 Punkten zweitbester Werfer seiner Mannschaft hinter Jason Terry (22). Der Würzburger verwandelte in seinen 72. Freiwurf in Serie. Dagegen kassierten die Gastgeber in der EnergySolutions Arena von Salt Lake City bereits ihre fünfte Niederlage hintereinander.