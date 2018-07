Inhalt Seite 1 — Analyse: Schock für Merkel und Westerwelle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Nichts wird mehr so sein wie es war - viele Politiker haben das nach der Atomkatastrophe von Japan bekannt. Die CDU von Kanzlerin Angela Merkel und die FDP von Vizekanzler Guido Westerwelle erklärten dies wie ein Versprechen an die Bürger. Die Wähler in Baden-Württemberg schafften Fakten.

Die Wende in Deutschland könnte nach dem Wahlergebnis am Sonntag im Südwesten eingeläutet werden - nur ganz anders als sich die CDU-Vorsitzende das vorgestellt hat: Wo 58 Jahre die Christdemokraten regierten, können erstmals in der Geschichte die Grünen den Ministerpräsidenten stellen und die SPD zum Juniorpartner machen. Auch bundesweit könnte nun wohl nichts mehr bleiben wie es war.

Das gute Ergebnis der CDU bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz geht dabei fast unter. Die SPD hat hier zwar drastisch verloren, kann aber weiter regieren - mit den Grünen, die 2006 noch an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten und nun bei 15 Prozent liegen. Die Linke verpasste den Einzug in beide Parlamente und erleidet damit einen herben Rückschlag für ihre Verankerung im Westen.

Für Merkel könnte das der wohl schwärzeste Tag in ihrem parteipolitischen Leben werden. Noch unter keiner Führung der CDU im Bund ist das Stammland Baden-Württemberg verloren gegangen. Auch für den ohnehin schon angeschlagenen FDP-Chef Westerwelle wird die Halbierung des Wahlergebnisses der Partei sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz zur persönlichen Zitterpartie. Baden-Württemberg ist auch Stammland der Freien Demokraten. Unter 6 Prozent hatten sie dort das letzte Mal vor knapp 20 Jahren. Rausgeflogen waren sie aus dem Landesparlament noch nie. In Rheinland-Pfalz war früh klar: Dort ist sie gescheitert.

Viele Anhänger von Schwarz-Gelb mochten dem Kurs der Parteiführungen in Land und Bund offenkundig nicht mehr folgen. Die Hiobsbotschaften über die Kernschmelze in Japan und der schwarz-gelbe hastige, vorübergehende Stopp des Ausstiegs aus dem rot-grünen Atomausstieg mögen ein gewichtiger Grund sein. Auch CDU- und FDP-Mitglieder fürchteten, Wähler würden ihre Stimme dann gleich dem Original geben - den seit 30 Jahren gegen Atomkraft kämpfenden Grünen. CDU und FDP würden es sich aber zu leicht machen, schöben sie ihr Wahldesaster in Baden-Württemberg nur der Dramatik in Japan zu.

Schon im vorigen Jahr hatte die CDU/FDP-Landesregierung während der massiven Proteste gegen das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 und ihr hartes Vorgehen erheblich an Rückhalt in der Bevölkerung eingebüßt. Und die schwarz-gelbe Bundesregierung hatte fast das ganze erste Regierungsjahr gravierende Probleme, Tritt zu fassen, als Koalition aufzutreten und an einem Strang zu ziehen.

Im zweiten Regierungsjahr ging Merkel mit Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) gleich der Liebling der Bürger von der Fahne, weil er seine Doktorarbeit von anderen abgeschrieben hat. Merkels Versuch, an ihrem Verteidigungsminister festzuhalten und mit zweierlei Maß zu messen - sie habe ihn als Minister und nicht als wissenschaftlichen Mitarbeiter eingestellt - dürfte ihr noch lange nachhängen.