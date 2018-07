Berlin (dpa) - Eigentlich ist das ländlich geprägte Rheinland-Pfalz ein strukturell konservatives Land. Von 1946 bis 1991 war hier die CDU an der Regierung. Erst dann entriss die SPD ihr die Macht und gab sie seitdem nicht mehr her.

Von den bislang sieben Ministerpräsidenten kamen fünf von der CDU und zwei von der SPD. Amtsinhaber Kurt Beck (SPD) bringt es aber immerhin schon auf gut 16 Regierungsjahre - länger, nämlich 22 Jahre, lenkte bislang nur CDU-Ministerpräsident Peter Altmeier die Geschicke des Landes.

In den 45 Jahren von 1946 bis 1991 regierten in Mainz die CDU-Ministerpräsidenten Wilhelm Boden (1946-1947), Peter Altmeier (1947-1969), Helmut Kohl (1969-1976), Bernhard Vogel (1976-1988) und Carl-Ludwig Wagner (1988-1991). Rudolf Scharping (1991-1994) leitete dann die SPD-Regierungszeit ein, die Kurt Beck schließlich fortführte.

In den drei Landtagswahlen von 1975 bis 1983 holte die CDU immer die absolute Mehrheit mit mehr als 50 Prozent der Stimmen - ein Erfolg, der der SPD noch nie gelang. Bei der letzten Wahl 2006 reichten Beck allerdings 45,6 Prozent - das bislang beste SPD-Ergebnis bei einer Landtagswahl - für die absolute Mehrheit. Vor allem deshalb, weil die CDU mit 32,8 Prozent damals ihr schlechtestes Landtagsergebnis einfuhr und die Grünen mit 4,6 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten.

Oft war in Rheinland-Pfalz die FDP mit an der Regierung. Von 1951 bis 1971 sowie von 1987 bis 1991 waren die Liberalen der Juniorpartner der Union. 1991 bildete Scharping die erste SPD/FDP-Regierung in der Geschichte des Landes, die Beck nach den Wahlen 1996 und 2001 bis zum Erringen der absoluten Mehrheit 2006 fortsetzte.

Die Grünen spielten in Rheinland-Pfalz noch nie eine größere Rolle. 1983 und 2006 misslang der Einzug in den Landtag mit 4,5 beziehungsweise 4,6 Prozent, 2001 gelang er mit 5,2 Prozent nur haarscharf. Das beste Landtagswahlergebnis der Grünen waren 6,9 Prozent im Jahr 1996.