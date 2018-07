Stuttgart (dpa) - Es ist der spannendeste Tag des Superwahljahrs 2011: Rund elf Millionen Menschen sind heute in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aufgerufen, neue Landtage zu wählen. Dabei werden auch Auswirkungen auf die Bundespolitik erwartet. Die Hessen wählen außerdem die Kommunalparlamente. Nach den letzten Umfragen ist in Baden-Württemberg ein Machtwechsel von Schwarz-Gelb zu SPD und Grünen in greifbare Nähe gerückt - womöglich erstmals in Deutschland unter Führung der Grünen. In Rheinland-Pfalz deuten Umfragen auf eine Mehrheit für Rot-Grün hin.

