Tokio (dpa) - Das Meer um das Atomkraftwerk Fukushima in Japan wird immer stärker radioaktiv verseucht. Die Strahlung übertrifft den zulässigen Grenzwert bereits um das 1850-fache. Die Reparaturmannschaften am AKW kommen nur in kleinen Schritten voran. Extrem stark verstrahltes Wasser an den Reaktorblöcken macht ihren Einsatz lebensgefährlich. Der Betreiber Tepco konzentriert sich darauf, weiteres Süßwasser in die havarierten Reaktoren zu pumpen. Zunächst war Meerwasser verwendet worden. Es wird jedoch befürchtet, dass sich Salzkrusten festsetzen.

