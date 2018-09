Stuttgart (dpa) - In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die beiden wichtigsten Wahlen des Superwahljahres 2011 begonnen. Insgesamt sind elf Millionen Menschen aufgerufen, bis 18 Uhr über neue Landtage abzustimmen. Vor allem vom Votum in Baden-Württemberg werden Auswirkungen auf die Bundespolitik erwartet. Außerdem haben in Hessen Kommunalwahlen begonnen. Dort wird auch über die Aufnahme einer Schuldenbremse in die Landesverfassung entschieden.

