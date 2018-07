Tel Aviv (dpa) - Als Antwort auf den ständigen Beschuss aus dem Gazastreifen hat Israel im Süden des Landes ein neues Raketenabwehrsystem aufgestellt. Ein israelischer Armeesprecher in Jerusalem bestätigte, das System sei in der Nähe von Beerscheva in Betrieb genommen worden. Die Wüstenstadt war vergangene Woche auch von Raketen getroffen worden. Seit etwa zehn Tagen ist die Gewalt im Gazastreifen wieder eskaliert. Militante Palästinenser feuern Raketen und Granaten auf Israel ab, die Armee reagiert mit Luftangriffen.

