Melbourne (dpa) - Die Sauber-Piloten Sergio Perez und Kamui Kobayashi sind nach dem Formel-1-Auftakt in Australien wegen Regelverstößen disqualifiziert worden. Die Rennkommissare in Melbourne entschieden, dass die Heckflügel an den Autos der beiden Piloten nicht dem Reglement entsprechen. Dem Mexikaner Perez wurde Platz sieben aberkannt, dem Japaner Kobayashi Rang acht. Das Schweizer Sauber-Team verlor damit zehn WM-Punkte. Force-India-Fahrer Adrian Sutil rückte dadurch von Rang elf auf Rang neun.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.