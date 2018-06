Oberhausen (dpa) - Sie wollten nur ein Autogramm von «DSDS»-Stars - doch dann wurden etwa 60 Kinder und Jugendliche in einer Massenpanik verletzt. Bei der Autogrammstunde im Oberhausener Einkaufszentrum CentrO am Sonntag war der Andrang auf die sechs verbliebenen Kandidaten der aktuellen RTL-Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» so groß, dass Panik ausbrach, teilten Polizei und Feuerwehr mit. 14 von den jungen Fans mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Veranstaltung wurde abgebrochen.

