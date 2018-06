Stuttgart (dpa) - In Baden-Württemberg ist nach fast sechs Jahrzehnten unter CDU-Führung ein Machtwechsel so gut wie sicher. Nach den Prognosen von ARD und ZDF kamen SPD und Grüne bei der Landtagswahl auf eine klare Mehrheit. Die CDU von Ministerpräsident Stefan Mappus wurde trotz deutlicher Verluste stärkste Partei, die FDP muss um den Einzug in den Landtag bangen. Die CDU kommt auf 38 bis 38,5 Prozent. Die Grünen liegen bei 24,5 bis 25 Prozent, die SPD bei 23,5 Prozent. Die FDP liegt zwischen 5 und 5,2 Prozent. Die Linkspartei scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde.

