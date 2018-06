Washington (dpa) - Harte Vorwürfe von US-Verteidigungsminister Robert Gates an den libyschen Machthaber Muammar Al-Gaddafi: Gaddafi würde die Leichen von Menschen, die er getötet habe, an Orten platzieren, die die Koalition angegriffen habe, um das Flugverbot durchzusetzen. Darüber hätten die USA Geheimdienstberichte, sagte Gates in einem Interview des US-Fernsehsenders CBS. Er betonte, dass die Koalitionsstreitkräfte «äußerst vorsichtig» vorgegangen seien. Die Koalition habe eine «außerordentliche Arbeit» geleistet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.