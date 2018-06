[20:38] +++ US-Atombehördenchef zur Lageeinschätzung in Japan +++

Der Chef der US-Atomregulierungsbehörde (NRC), Gregory Jaczko, traf in Tokio mit japanischen Regierungskollegen und anderen Atomexperten zusammen. Die NRC und das US-Energieministerium haben dutzende Fachleute nach Japan geschickt, um die Lage einzuschätzen und Experten vor Ort zu beraten.

[20:14] +++ Merkel stellt parteiübergreifende Atomgespräche in Aussicht +++

«Ich glaube, dass wir vielerlei Gespräche brauchen», sagte Bundeskanzlerin Merkel. «Wir brauchen jetzt Sicherheitsüberprüfungen, wir brauchen die Bewertung von Sicherheiten, dafür die Ethikkommission, wir brauchen Gespräche in den Parteien der Koalition. Und zum gegebenen Zeitpunkt sicherlich auch Gespräche über Parteigrenzen hinweg.»

[19:46] +++ Sarkozy will als erster Staatschef seit Fukushima Japan besuchen +++

Als erster ausländischer Staatschef seit der Atomkatastrophe von Fukushima will der französische Präsident Nicolas Sarkozy Japan besuchen. Sarkozy plane am Mittwoch einen Abstecher auf seiner Reise nach China, berichteten mehrere französische Medien am Montag unter Berufung auf Regierungskreise.

[18:43] +++ Frankreich schickt Atomexperten nach Japan +++