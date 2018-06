Inhalt Seite 1 — Berlin hält an Atom-Kurs fest Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Stuttgart (dpa) - Nach den Wahlniederlagen für Schwarz-Gelb will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Atompolitik nicht zu raschen Entscheidungen drängen lassen.

Es bleibe dabei, dass bis Mitte Juni die Konsequenzen aus der Japan-Katastrophe für die künftige Nutzung der Kernenergie gezogen würden, sagte Merkel. Die Sicherheit der Meiler sei dabei am wichtigsten, aber auch die Bezahlbarkeit des Stroms und die Versorgungssicherheit.

Aus Sicht von FDP-Chef Guido Westerwelle wird die Koalition in der Energiepolitik weitreichende Schlüsse aus Fukushima ziehen. Man könne die Ereignisse in Japan und die Reaktion der Deutschen nicht ausblenden. Es habe einen Warnschuss der Wähler geben. «Wir haben diese Botschaft verstanden.»

Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) will den Atomausstieg nach der Wahlschlappe in Baden-Württemberg beschleunigen. «Jetzt geht es darum zu zeigen, dass man schneller aus der Kernenergie raus kann.» Man könne nicht weitermachen wie bisher.

Die Grünen hatten mit dem Atom-Thema in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Rekordergebnisse erzielt. In Stuttgart, wo Winfried Kretschmann erster grüner Ministerpräsident werden soll, will eine grün-rote Regierung den Stromkonzern EnBW zu einem führenden Ökostrom-Anbieter umbauen.

Dort war Schwarz-Gelb für 4,67 Milliarden Euro mit 45 Prozent wieder eingestiegen. Schon vor Japan sei dies ein weit überhöhter Preis gewesen. «Wenn die Dividenden nicht höher sind als die Zinsen, fällt uns das auf die Füße», sagte Kretschmann. Klar sei, «dass wir da eine schwere Hinterlassenschaft der Regierung Mappus schultern müssen».

Greenpeace-Energieexperte Tobias Münchmeyer forderte von der Bundesregierung eine radikale Kurskorrektur. «Wer zu spät aussteigt, den bestraft der Wähler. Die Atomkraft wurde am vergangenen Wochenende abgewählt.»