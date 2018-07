Bochum (dpa) - Im Wettskandal-Prozess gegen Ante Sapina & Co. könnten schon in wenigen Wochen die ersten Urteile fallen. Davon geht zumindest Staatsanwalt Andreas Bachmann aus.

«Es könnte recht schnell gehen - vielleicht noch fünf bis sechs Verhandlungstage», sagte der Ankläger am Montag am Rande des Prozesses vor dem Bochumer Landgericht. Hintergrund seien die konkreten Aussagen der Angeklagten im Ermittlungsverfahren. Die ersten öffentlichen Aussagen zu angeblichen Wettmanipulationen und Bestechungsgeldern werden allerdings frühestens in der kommenden Woche erwartet.

Ante Sapina soll den Anfang machen, dann wollen sich Marijo C. und Ivan P. zu den Vorwürfen äußern. Das Gericht erwartet klare Aussagen. «Wir halten es für sinnvoll, dass deutlich gemacht wird, welche Punkte in der Anklage zutreffen und welche nicht», sagte Richter Wolfgang Mittrup. So könne das Verfahren deutlich «verschlankt» und der Prozessstoff «auf den Punkt» gebracht werden. Erste vertrauliche Gespräche zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben am Montag bereits stattgefunden. Ob es dabei schon um zu erwartende Höchststrafen ging, wurde nicht bekannt.

Auch die Anwälte hoffen nicht auf einen Mammutprozess. «Es kann kein vernünftiger Mensch ein Interesse daran haben, so ein Verfahren über Monate hinzuziehen», sagte Alexander Hornung, Verteidiger des Angeklagten Marijo C.. Das sei auch eine zu große psychische Belastung für die Angeklagten.

Marijo C. und Ante Sapina gelten in dem Verfahren als Hauptangeklagte. Staatsanwalt Bachmann zählt sie nach eigener Aussage zur «europäischen Spitze» der Wettbetrüger. Beide sitzen seit rund 16 Monaten in Untersuchungshaft. Bei den weiteren Angeklagten handelt es sich um Café-Betreiber Dragan M., Ex-Basketballprofi Ivan P., Rotlichtgröße Deniz C. und Helfer Ramazan K..

Im Prozess geht es um insgesamt 47 mutmaßlich manipulierte Fußballspiele in Europa und Kanada. Verschoben wurden laut Anklage auch das WM-Qualifikationsspiel zwischen Liechtenstein und Finnland am 9. September 2009 und die Champions-League-Partie zwischen dem ungarischen Verein VSC Debrecen und dem AC Florenz am 20. Oktober 2010. Der Prozess wird am 4. April fortgesetzt.