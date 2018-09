Wolfsburg (dpa) - Felix Magath ist seit gut einer Woche zum zweiten Mal Trainer beim VfL Wolfsburg. Im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa äußert er sich zur aktuellen Situation beim Tabellen-Vorletzten und seinen Zielen mit dem VfL.

Als Sie als VfL-Trainer vorgestellt wurden, hatten Sie nur wenig Kleidung im Gepäck. Haben Sie das Problem mittlerweile gelöst?

Magath: «Die Situation hat sich wesentlich verbessert. Ich habe schon einen Großteil jetzt nach Wolfsburg geholt und bin inzwischen so weit, dass ich auch die Unterhose wechseln kann.»

2009, als Sie gingen, war der VfL Meister. Nun steht er auf einem Abstiegsplatz. Was ist aus Ihrer Sicht schief gelaufen?

Magath: «Eigentlich will ich dafür keine Erklärung liefern. Tatsache ist, es gab eine Mannschaft, die funktioniert hat und die Zukunft hatte. Es gab keinen Leistungsträger, der nicht weiter unter Vertrag stand. Ich glaube, dass man nicht genug darauf geachtet hat, das Funktionierende zu erhalten oder zu verbessern.»

Werden Sie den Kader im Sommer groß verändern?

Magath: «Ich habe nicht vor, hier wieder einen großen Umbruch zu machen. Es kommt darauf an, ob die Spieler, mit denen ich bislang nicht zusammengearbeitet habe, bereit sind, meinen Weg mitzugehen. Wenn das der Fall ist, bin ich überzeugt, schon in der kommenden Saison mit dieser Mannschaft die Ziele angehen zu können, die zwischen mir und dem Aufsichtsrat besprochen worden sind. Also möglichst jedes Jahr international dabei zu sein. Die Spieler haben ohne Zweifel die Qualität. Wenn ich diesen Kader so in der kommenden Saison betreue, bin ich überzeugt, um die ersten fünf Plätze mitspielen zu können.»