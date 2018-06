Hamburg/Braunschweig (dpa) - Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) in Braunschweig hat am Montag der Fluggesellschaft HHA Hamburg Airways die Betriebsgenehmigung erteilt. Das Unternehmen ist aus der im Oktober vergangenen Jahres in Insolvenz gegangenen Gesellschaft Hamburg International hervorgegangen.

Wie eine LBA-Sprecherin mitteilte, wird der Betrieb zunächst mit einem Airbus A 319 aufgenommen. Sitz des Unternehmens wird laut Internetseite Hamburg sein. Von verschiedenen Flughäfen in Deutschland aus sollen Flugziele in Europa, Nordafrika und Asien angeflogen werden. Hamburg Airways will, ebenso wie zuvor auch Hamburg International, für namhafte deutsche und europäische Reiseveranstalter fliegen.

Die 1998 in Hamburg gegründete Charterfluggesellschaft Hamburg International hatte im Oktober Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen mit gut 300 Beschäftigten war mit neun geleasten Maschinen im Einsatz.