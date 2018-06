DFB verleiht Integrationspreis - Insgesamt 150 000 Euro

Düsseldorf (dpa) - Zum vierten Mal haben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Mercedes-Benz am Montagabend in Düsseldorf den Integrationspreis verliehen. Kandidaten für die Auszeichnungen mit einem Sachwert von insgesamt rund 150 000 Euro waren diesmal 234 Schulen und Vereine. Der Hauptpreis, ein Mercedes-Kleinbus, wurde in drei Kategorien vergeben: Bei den Vereinen wurde die SpVgg. Kaufbeuren geehrt; den Schulpreis erhielt die Gesamtschule Horst (Westfalen), mit dem Sonderpreis wurde FAIR e.V. (Württemberg) ausgezeichnet.

Blatter ermahnt WM-Gastgeber Brasilien zu Tempo

Genf (dpa) - FIFA-Präsident Sepp Blatter hat WM-Gastgeber Brasilien heftig kritisiert. Das Land komme bei den Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft 2014 nicht schnell genug voran, bemängelte der Chef des Fußball-Weltverbandes am Montag vor Journalisten in Genf. Vergleiche man den Stand der Vorbereitungen mit Südafrika drei Jahre vor der WM 2010, dann liege Brasilien sogar dahinter. Der Schweizer erinnerte daran, dass nicht mehr viel Zeit bis zum WM-Start bleibt. «Das ist schon morgen. Die Brasilianer denken, dass es erst übermorgen ist.» Die WM 2014 soll in zwölf Städten stattfinden.

Aus für Petzschner - Serbe Tipsarevic zu stark

Miami/Boston (dpa) - Tennisprofi Philipp Petzschner hat beim ATP-Masters in Miami den Achtelfinaleinzug verpasst. Der Davis-Cup-Spieler aus Bayreuth musste sich am Montag in seiner Drittrunden-Begegnung des mit 4,5 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turniers dem Serben Janko Tipsarevic mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Im Vorjahr hatte Petzschner Tipsarevic an gleicher Stelle in der zweiten Runde noch besiegt.

Timo Boll spielt für chinesischen Tischtennis-Club