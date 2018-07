Berlin (dpa) - Der Einsatz von Bundeswehrsoldaten in Awacs-Aufklärungsflugzeugen über Afghanistan hat begonnen. Die ersten Flüge mit deutscher Beteiligung haben bereits am Wochenende stattgefunden. Das sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der dpa. Wieviele Bundeswehrsoldaten sich an dem Einsatz beteiligen werden, ist noch unklar. Das am Freitag vom Bundestag beschlossene Mandat lässt die Entsendung von bis zu 300 Soldaten zu. Damit sollen die Nato-Bündnispartner im Libyenkrieg entlastet werden, an dem sich Deutschland nicht beteiligt.

