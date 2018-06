Paris (dpa) - Als erster ausländischer Staatschef seit der Atomkatastrophe von Fukushima will der französische Präsident Nicolas Sarkozy Japan besuchen. Sarkozy plane am Mittwoch einen Abstecher auf seiner Reise nach China, berichten mehrere französische Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Der Besuch in Japan hat für Sarkozy auch wirtschaftspolitische Bedeutung: Frankreich hofft, dass sich japanische Interessenten an französischen Atomkraftwerken durch die Katastrophe nicht von ihren Kaufabsichten abbringen lassen.

