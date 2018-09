Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat parteiübergreifende Gespräche über den Atommausstieg und die künftige Energiepolitik in Aussicht gestellt. In der ARD sagte sie, es müsse Gespräche in den Parteien der Koalition und zum gegebenen Zeitpunkt auch über Parteigrenzen hinweg geben. Merkel verwies auf ein Treffen mit allen Ministerpräsidenten am 15. April, bei dem es um den schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien gehen soll. Es müsse ein gesamtgesellschaftlicher Konsens her.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.