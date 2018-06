São Paulo (dpa) - Das Bundesverkehrsministerium prüft die Auswirkungen der Landtagswahlen auf Verkehrsgroßprojekte in Baden- Württemberg und Rheinland-Pfalz. Eine entsprechende Anweisung an das Ministerium erteilte Verkehrsminister Peter Ramsauer noch am Wahlsonntag. Er reagierte damit auf mögliche Kursänderungen der künftig von den Grünen mitbestimmten Landesregierungen in Stuttgart und Mainz. Möglicherweise stünden Umwidmungen von Bundesgeldern in erheblichem Umfang an, sagte Ramsauer. Die Grünen stellen mehrere Großprojekte in beiden Ländern infrage.

