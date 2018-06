Berlin (dpa) - Wundenlecken bei Schwarz-Gelb: Union und FDP suchen nach dem gestrigen Wahlfiasko nach einem Ausweg aus der Krise. In der FDP wird offen über personelle Konsequenzen gesprochen - im Zentrum steht der wegen seiner Atom-Äußerungen kritisierte Wirtschaftsminister Rainer Brüderle. Bei der CDU will Wahlverlierer Stefan Mappus nach dpa-Informationen den Landesvorsitz in Baden-Württemberg niederlegen und nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel will Personalwechsel auf Bundesebene vermeiden.

