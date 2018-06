Tokio (dpa) - Japan kommt nicht zur Ruhe: Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,5 hat am Morgen den Nordosten des Landes erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der US-amerikanischen Erdbebenwarte USGS in knapp sechs Kilometer Tiefe vor der Ostküste in einer Entfernung von 163 Kilometern von Fukushima. Die Behörden gaben eine Tsunamiwarnung heraus, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete.

