Oberhausen (dpa) - Die Massenhysterie bei einer Autogrammstunde mit «DSDS»-Stars in Oberhausen hat Konsequenzen: Die Staatsanwaltschaft will ein Ermittlungsverfahren einleiten. Derzeit ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen unbekannt. Bei dem Gedränge in einem Einkaufszentrum wurden 60 Menschen verletzt. Laut «Bild»-Zeitung wurde eine Sonderkommission gebildet. Die Beamten werden der Staatsanwaltschaft noch im Laufe des Tages ihre bisherigen Ergebnisse mitteilen.

