Stuttgart (dpa) - Nach der historischen Wahlniederlage in Baden-Württemberg zeichnet sich bei der CDU ein Machtkampf um die Nachfolge von Parteichef Stefan Mappus ab. Laut dpa will der scheidende Ministerpräsident den Gremien am Abend die bisherige Umweltministerin Tanja Gönner als neue starke Frau der Südwest-CDU vorschlagen. Gönner könnte nicht nur Parteichefin, sondern auch Oppositionsführerin im Landtag werden. Gönner gilt als enge Vertraute von Mappus und hat gute Kontakte zu Bundeskanzlerin Angela Merkel.

