London (dpa) - Trotz der kürzlich erfolgten Trennung von ihrem Freund und Kollegen Rupert Friend (29) zeigte sich die englische Schauspielerin Keira Knightley («Fluch der Karibik») bester Dinge, als sie sich am Wochenende eine neue Trophäe abholte.

Wie der «Daily Mirror» auf seiner Website meldet, wurde sie bei den Jameson Empire Film Awards in London mit einem «Hero»-Preis ausgezeichnet. Von der Bühne aus rief sie ins Publikum: «Gestern bin ich 26 geworden. Mir steht der Sinn nach Geburtstags-Küsschen, also kommen Sie zu mir an Tisch 14.» Keira Knightley trug bei der Veranstaltung ein knielanges, mit Pailletten besetztes Kleid in der Modefarbe Nude. Auf dem roten Teppich zeigte sie sich allein und zusammen mit James McAvoy.