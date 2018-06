Offenbach (dpa) - .Heute ist es nach einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselnd wolkig mit heiteren Abschnitten, nur südlich der Donau regnet es anfangs noch.

Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad im Nordosten und bis zu 15 Grad im Südwesten. Der schwache bis mäßige Wind kommt aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Dienstag hören die Niederschläge auch an den Alpen auf, sonst ist es gering bewölkt. Die Luft kühlt auf Werte zwischen +3 Grad am Oberrhein und -5 Grad im Norden ab.