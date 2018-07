Inhalt Seite 1 — FDP prescht im Atomstreit vor Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die FDP ist nach ihrem Desaster bei den Landtagswahlen im Streit über die Zukunft der Atomkraft vorgeprescht und riskiert schweren Streit mit der Union.

FDP-Generalsekretär Christian Lindner verlangte am Dienstag eine Vereinbarung, nach der die acht im Atom-Moratorium stillgelegten AKW nie wieder ans Netz gehen. CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder mahnte jedoch, die Arbeit der beiden eingesetzten Atom-Kommissionen abzuwarten. Der nach den Wahlen unter starken Druck geratene Rainer Brüderle lehnt einen Rückzug als Wirtschaftsminister ab.

Merkel will vor einer Entscheidung über die Energiepolitik und den Atomausstieg einen breiten gesellschaftlichen Dialog. Dazu müsse es auch Gespräche mit der Opposition geben, sagte die CDU-Vorsitzende am Montagabend in der ARD. Sie verwies auf ein Treffen mit allen Ministerpräsidenten am 15. April. Dabei soll es um den schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien gehen.

Nach dem historischen CDU-Machtverlust in Baden-Württemberg sieht Kauder Merkel weiterhin unangefochten als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl 2013. Auf die Frage, ob statt Merkel ein anderer Kandidat antreten werde, sagte er der Nachrichtenagentur dpa: «Die Bundeskanzlerin wird als Spitzenkandidatin in die Bundestagswahl 2013 gehen.» Sie genieße hohes Vertrauen in der Bevölkerung.

In Stuttgart setzte sich Amtsinhaber Peter Hauk im Machtkampf um den CDU-Fraktionsvorsitz gegen Umweltministerin Tanja Gönner durch, die Vertraute des scheidenden Regierungschefs Stefan Mappus. Grüne und SPD bestimmten die Kommissionen für die an diesem Donnerstag beginnenden Koalitionsverhandlungen. Der designierte erste grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann leitet für seine Partei die Verhandlungen.

In Mainz kommen an diesem Mittwoch SPD und Grüne zu einem ersten Sondierungsgespräch für ein künftiges Regierungsbündnis in Rheinland-Pfalz zusammen. Die SPD von Ministerpräsident Kurt Beck war trotz schwerer Verluste wieder stärkste Partei geworden. Die Grünen kehrten mit einem Rekordergebnis ins Parlament zurück. CDU-Landeschefin Julia Klöckner will sich an die Spitze der Landtagsfraktion wählen lassen.

In Berlin sprach sich FDP-Generalsekretär Lindner überraschend dafür aus, in einer Vereinbarung mit der Atomindustrie schon jetzt verbindlich das Aus für die acht älteren Reaktoren festzulegen. Im Auftrag der Regierung beraten derzeit zwei Kommissionen über technische und ethische Fragen. Das Atom-Moratorium, das die Koalition nach der Katastrophe im japanischen Fukushima beschlossen hatte, gilt bis Mitte Juni.