Berlin (dpa) - James Last wird demnächst 82 Jahre alt - ans Aufhören denkt er noch lange nicht. «Musik kann und werde ich immer machen - bis ich hinten runterfalle», sagte der Bandleader der Zeitschrift «SuperIllu».

«Ich habe ein tolles Leben und ich will weitermachen. Wenn man sich in die Hängematte legt und nichts mehr tut, verfault man doch nur», sagte Last, der am 17. April Geburtstag feiert. Einen Tag vorher startet der Musiker eine Tournee und wird unter anderem in Mannheim, Stuttgart, Köln, Oberhausen, Erfurt und Berlin auftreten. In seiner Karriere hat Last etwa 160 Millionen Schallplatten verkauft.