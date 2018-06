Istanbul (dpa) - Österreich hat im Rennen um die EURO 2012 weiter an Boden verloren. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Constantini unterlag in der Türkei verdient mit 0:2 (0:1) und kassierte damit ihre zweite Niederlage in Serie.

Arda Turan (28. Minute) und Gökhan Gönül (78.) waren im Sükrü-Saracoglu-Stadion von Istanbul erfolgreich. Der Duisburger Stefan Maierhofer vergab kurz vor Schluss einen Foulelfmeter (85.) für Österreich.

Mit dem Sieg verbesserte das türkische Team von Coach Guus Hiddink in der deutschen EM-Qualifikationsgruppe A seine Ausgangsposition und hat nach fünf Partien nun neun Zähler auf dem Konto. Österreich bleibt bei sieben Punkten. Klarer Tabellenführer ist Deutschland.

Hiddink hatte sich vor dem Duell ein Ultimatum gestellt: Siege gegen die Alpenrepublik und am 3. Juni in Belgien - oder Rücktritt. Entsprechend engagiert zeigten sich seine Spieler in Defensive und Offensive. Die Österreicher hingegen brachten wie auch beim 0:2 gegen Belgien am vergangenen Freitag im Spiel nach vorne wenig zustande. Von Beginn an waren die Türken, bei denen drei Bundesligalegionäre in der Startelf standen, tonangebend. Für die Türkei war es der fünfte Sieg in Serie gegen Österreich.