Bonn (dpa) - Fritz Pleitgen ist neuer Präsident der Deutschen Krebshilfe. Die Mitgliederversammlung habe den Journalisten und langjährigen WDR-Intendanten gewählt, teilte die Organisation in Bonn mit. Pleitgen werde die gemeinnützige Organisation in den nächsten fünf Jahren repräsentieren. In einer Mitteilung erklärte er, die Krankheit treffe die Menschen meist unvorbereitet. Eine Organisation wie die Deutsche Krebshilfe trage dazu bei, den Betroffenen berechtigte Hoffnung auf Heilung zu geben.

