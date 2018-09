Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat vor Beginn der ersten von ihm geleiteten Islamkonferenz die christliche Tradition in Deutschland hervorgehoben. Die Prägung des Landes, der Kultur aus vielen Jahrhunderten, der Wertmaßstäbe, sei christlich- abendländisch, sagte Friedrich in der ARD. Zugleich rief Friedrich die Muslime im Land auf, sich stärker in die Gesellschaft zu integrieren. Als Kernthema der Islamkonferenz bezeichnete Friedrich die Ausbildung von Religionslehrern und Imamen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.