Damaskus (dpa) - In Syrien steht offenbar der Rücktritt der Regierung unmittelbar bevor. Aus Regierungskreisen hieß es, das Kabinett von Ministerpräsident Nadschi Otri werde in wenigen Stunden geschlossen zurücktreten. Beobachter vermuten, dass Präsident Baschar al-Assad, der sich seit Beginn der Krise vor rund zwei Wochen noch nicht öffentlich geäußert hat, der Protestbewegung mit dieser Maßnahme den Wind aus den Segeln nehmen will. Die Sicherheitskräfte hatten Demonstrationen mit Gewalt beendet. Dabei starben nach Angaben von Regimegegnern mehr als 100 Menschen.

