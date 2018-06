Berlin (dpa) - Trotz seines Rückzugs als rheinland-pfälzischer FDP-Chef will Rainer Brüderle Bundeswirtschaftsminister bleiben. Es sei das Erfolgsgeheimnis einer guten Politik, dass man auf der Kommandobrücke die Übersicht behalte «und nicht mit dem Sturm wankt», sagte Brüderle in Berlin. Auf die Frage, ob er Wirtschaftsminister bleiben wolle, betonte er: «Natürlich, macht doch Spaß.» Gestern hatte Brüderle in Mainz angekündigt, dass er auf einem Sonderparteitag am 7. Mai nicht mehr als Landesvorsitzender der rheinland-pfälzischen Freidemokraten kandidieren werde.

