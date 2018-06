Offenbach (dpa) - Heute ist es nach Auflösung von einzelnen Nebelfeldern verbreitet sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad in Vorpommern und 18 Grad am Rhein, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Es weht schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch zieht im Südwesten dichte Bewölkung auf, es bleibt aber meist noch trocken. Sonst ist es meist leicht bewölkt oder klar. Die Minima liegen zwischen +5 Grad im Südwesten und -3 Grad im Nordosten.