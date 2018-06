Norwegen gewinnt WM-Damen-Staffel - Deutschland 5.

Oslo (dpa) - Norwegen hat mit seiner Ski-Langlauf-Königin Marit Björgen am Donnerstag den Weltmeister-Titel in der 4 x 5-Kilometer-Staffel in Oslo gewonnen. Björgen holte damit ihr viertes Gold im vierten Rennen. Die schwedische Staffel kam auf den zweiten Platz, Finnland gewann die Bronzemedaille. Das deutsche Team kam auf den fünften Rang.

Biathlon-WM: Silber für deutsche Mixed-Staffel

Chanty-Mansijsk (dpa) - Die deutschen Biathleten haben zum Auftakt der Weltmeisterschaft im russischen Chanty-Mansijsk die Silbermedaille in der Mixed-Staffel gewonnen. Andrea Henkel, Magdalena Neuner, Arnd Peiffer und Michael Greis mussten sich am Donnerstag nur dem norwegischen Quartett geschlagen geben.

Fußball-Wettskandal: Angeklagte waren früh gewarnt

Bochum (dpa) - Die Führungsriege der Fußball-Wettbetrüger war offenbar schon acht Monate vor der bundesweiten Verhaftungswelle gewarnt. Das wurde am Donnerstag vor dem Bochumer Landgericht bekannt. Die Richter verlasen ein abgehörtes Telefonat aus dem hervorging, dass die Wettbetrüger schon im März 2009 Codeworte benutzt haben. Dabei vertauschten sie bei Telefongesprächen absichtlich die Namen von Fußballclubs.

Fast elf Millionen TV-Zuschauer bei Schalke-Coup