Amtsübergabe im Verteidigungsministerium

Berlin (dpa) - Das Bundesverteidigungsministerium bekommt heute einen neuen Chef. Zwei Tage nach dem Rücktritt von Karl-Theodor zu Guttenberg tritt der bisherige Innenminister Thomas de Maizière von der CDU an die Stelle des über seine Plagiatsaffäre gestolperten CSU- Politikers. Das Innenministerium übernimmt dafür CSU- Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich. Bundespräsident Christian Wulff wird die Entlassungs- und Ernennungsurkunden übergeben. Danach findet im Verteidigungsministerium die Amtsübergabe mit militärischen Ehren statt.

Spekulationen über Frankfurter Blutbad

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Blutbad am Frankfurter Flughafen wird weiter über die Hintergründe spekuliert. Zwei US-Soldaten waren gestern erschossen worden, zwei weitere wurden lebensgefährlich verletzt. Ein 21 Jahre alter Kosovare hatte die amerikanischen Militärpolizisten in einem Bus angegriffen und auf sie geschossen. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Der Mann wurde festgenommen. Ob er sich schon zu seinen Motiven äußerte, ist unklar.

Ermittlungen gegen Gaddafi-Clan beginnen

Den Haag (dpa) - Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag nimmt heute seine offiziellen Ermittlungen gegen den Clan von Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi auf. Es geht um den Verdacht auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gestern lieferten sich Aufständische und Truppen Gaddafis heftige Gefechte. Eine Offensive gegen die Öl-Stadt Al-Brega südlich von Bengasi scheiterte aber am erbitterten Widerstand der Regimegegner. An der libysch-tunesischen Grenze kamen inzwischen erneut tausende Flüchtlinge an.

Hollands Regierung verfehlt Mehrheit im Oberhaus